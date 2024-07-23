Лосев: эти иностранцы получат в РПЛ такую неустойку, что хватит на пару гостиниц в Сербии

Капитан «золотой» сборной СССР на Олимпиаде-1988, бывший защитник «Торпедо» и «Динамо» Виктор Лосев поделился мнением об иностранных тренерах, работающих в России.

«Николича уволили в Эмиратах, только свистнули — он тут как тут. Пусть бы пришёл Игнашевич — он знает всю команду изнутри, армеец. Чем он хуже-то? Есть тот же Бородюк — заслуженный человек, чувствует коллектив, всегда создаёт замечательный микроклимат. А иностранцы, уезжая, получают такую неустойку, что потом пару гостиниц откроют где-нибудь в Сербии и будут наслаждаться жизнью», — сказал Лосев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

4 июня ПФК ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера армейцев. До этого сербский специалист работал в «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

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