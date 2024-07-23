Защитник «Химок» Ориньо: Владимир Бесчастных — русский Роналдо

Защитник «Химок» Ориньо ответил на вопрос, с каким российским нападающим он может сравнить легендарного экс-форварда сборной Бразилии Роналдо.
«С Владимиром Бесчастных! Я много видел нарезки его игры в сборной России и «Спартаке», а также работал с ним в «Родине». Это очень сильный нападающий, я в восторге от него. Он — русский Роналдо!» — приводит слова Ориньо «РБ Спорт».
С января 2021 года Бесчастных занимает должность тренера нападающих в «Родине». Ориньо выступал в составе этой команды с января по июль 2024 года.
Бесчастных провёл 72 матча в составе сборной России во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и 10 результативными передачами. Роналду принял участие в 99 играх за бразильскую национальную команду, в которых он забил 62 гола и сделал 32 ассиста.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: