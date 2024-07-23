Европейские лиги объявили, что подадут жалобу на ФИФА из-за перегруженного календаря

Европейские футбольные лиги и FIFPRO Europe (организация, представляющая интересы профессиональных футболистов) объявили о решении подать совместную жалобу на ФИФА из-за перегруженного календаря матчей.

«После решений соответствующих исполнительных органов Европейские лиги и FIFPRO Europe совместно подадут на ФИФА официальную жалобу в Европейскую комиссию, основанную на антимонопольном законодательстве, в отношении календаря международных матчей», — сказано в заявлении на официальном сайте FIFPRO.

Также в этом заявлении подчёркивается, что в ФИФА не реагировали на многолетние призывы разрешить ситуацию с календарём матчей. Количество игр, в которых футболисты задействованы на текущем этапе, представляет опасность для их здоровья.

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