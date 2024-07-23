Андрей Мостовой: ни в одном клубе России нет такой конкуренции, как в «Зените»

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой высказался о конкуренции в петербургском клубе.

— Не проблема, что в «Зените» много футболистов?

— Это конкуренция, разве нет? Может, с другой стороны посмотреть? С чего будет дисбаланс? Все хотят, все борются за состав, чтобы попасть в заявку. Думаю, что такой конкуренции, как у нас, нет ни в одном клубе России. Престижно и хочется играть в «Зените» всем. Это точно не принесёт какой-то дисбаланс в команду, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, что петербургский клуб с победы начал новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги. В стартовом туре чемпионата страны сине-бело-голубые разгромили «Крылья Советов» – 4:0.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.