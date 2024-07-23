Рональд Араухо сделал заявление после завершения Кубка Америки

Защитник сборной Уругвая и «Барселоны» Рональд Араухо подвёл итоги Кубка Америки – 2024, где он вместе со своей национальной командой завоевал бронзу.

«Привет, моя страна. Прошло несколько дней, чтобы немного все переварить… Это был тяжёлый удар — не достичь нашей главной цели — выиграть трофей. К сожалению, новая травма помешала мне помогать команде на поле.

Я готовился к этому турниру всеми возможными способами, я не живу ничем с большей страстью, чем то, что порождает во мне национальная команда, потому что я гражданин Уругвая и я с детства мечтал выиграть трофей со своей сборной.

Благодарю своих коллег, всех сотрудников сборной, и людей, которые всегда дарили нам свою любовь, и выражаю полное восхищение той поддержкой, которую мы видели в каждом городе и на каждом стадионе.

Знаю, что у меня ещё будут попытки, потому что я такой, какой я есть, и, пока я играю в футбол, буду делать всё возможное, чтобы выигрывать титулы», – написал Араухо в одной из социальных сетей.