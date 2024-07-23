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Клаудиньо согласовал контракт с «Фламенго» и просит «Зенит» одобрить трансфер — Globo

Клаудиньо согласовал контракт с «Фламенго» и просит «Зенит» одобрить трансфер — Globo
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27-летний атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо согласовал условия личного контракта с бразильским «Фламенго» и просит санкт-петербургский клуб осуществить его трансфер. Об этом сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на Globo в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сине-бело-голубые не ответили на последнее увеличенное предложение «Фламенго» за Клаудиньо, составляющее € 18 млн. Ранее бразильский клуб предлагал «Зениту» € 15 млн. Подчёркивается, что красно-чёрные продолжают ждать ответа.

В минувшем сезоне Клаудиньо принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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