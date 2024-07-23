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Главу Ла Лиги Тебаса могут отстранить из-за жалобы «Реала»

Главу Ла Лиги Тебаса могут отстранить из-за жалобы «Реала»
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Спортивный административный суд (TAD) открыл дисциплинарное дело в отношении президента футбольной Ла Лиги Хавьера Тебаса. Об этом сообщает сообщает издание AS.

По сведениям источника, жалоба была подана президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом в связи с возможными нарушениями при созыве ассамблеи Ла Лиги по вопросу соглашения с инвестиционным фондом CVC. В столичном клубе считают, что ассамблея, на которой был подписан контракт, не был созвана с предварительным уведомлением в соответствии с регламентом. Если суд удовлетворит жалобу «Реала», Тебас может быть отстранён.

Напомним, в конце 2023 года многолетний президент Ла Лиги Хавьер Тебас был переизбран на свой срок на четыре года. Он находится на этой должности с апреля 2013 года. В ноябре 2023 года он подал в отставку, чтобы запустить процедуру переизбрания как можно скорее. Тебас был единственным кандидатом на минувших выборах.

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