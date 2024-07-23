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Егор Голенков: «Ростову» реально побороться за топ-5

Егор Голенков: «Ростову» реально побороться за топ-5
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался об амбициях жёлто-синих в новом сезоне чемпионата России.

«У нас два новых хороших вратаря, у каждого свои качества.

Реально ли «Ростову» побороться за топ-5? Думаю, что да. Все мы говорим, что задача – не вылететь. Но, в принципе, у каждой команды на старте такая задача. Лично мне в этом сезоне хотелось бы побороться за что-то большее», – приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Напомним, в 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги «Ростов» встречался с московским ЦСКА. Игра завершилась вничью со счётом 0:0. После 1-го тура чемпионата России «Ростов» занимает 10-е место.

В минувшем сезоне Голенков принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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