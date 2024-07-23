БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник «Динамо» Лосев объяснил, почему команда упустила золото РПЛ в прошлом сезоне

Экс-защитник «Динамо» Лосев объяснил, почему команда упустила золото РПЛ в прошлом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «золотой» сборной СССР на Олимпиаде-1988, бывший защитник «Торпедо» и «Динамо» Виктор Лосев рассказал, почему бело-голубые упустили чемпионство в минувшем сезоне РПЛ.

«Ментальная история. В команде нет таких ребят, которые что-то выигрывали. Они перепугались и переволновались, ощутив огромное давление. Мне кажется, у каждого в голове сидело: «Но ничейку-то мы можем зацепить». Вышли на игру с мыслями: лишь бы не пропустить», — сказал Лосев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

Материалы по теме
«На премию с Игр купил дублёнку жене». Где сейчас капитан последней «золотой» сборной СССР
Эксклюзив
«На премию с Игр купил дублёнку жене». Где сейчас капитан последней «золотой» сборной СССР
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android