Игрок «Факела» Моцпан рассказал, была ли команда на новом стадионе клуба

Атакующий полузащитник «Факела» Никита Моцпан ответил на вопрос, была ли команда на новой арене воронежского клуба, которую построят на месте «Центрального стадиона профсоюзов».
«Проходила экскурсия в апреле. Тогда ещё не закончили все строительные работы. На этой неделе мы планируем начать тренировочный процесс на новом стадионе», — приводит слова Моцпана «РБ Спорт».
В 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Факел» встретился с московским «Динамо». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч закончился победой бело-голубых со счётом 3:1. Единственный гол в составе воронежского клуба забил нападающий Евгений Марков.
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