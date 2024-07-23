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Игрок «Факела» Моцпан рассказал, была ли команда на новом стадионе клуба

Игрок «Факела» Моцпан рассказал, была ли команда на новом стадионе клуба
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Атакующий полузащитник «Факела» Никита Моцпан ответил на вопрос, была ли команда на новой арене воронежского клуба, которую построят на месте «Центрального стадиона профсоюзов».

«Проходила экскурсия в апреле. Тогда ещё не закончили все строительные работы. На этой неделе мы планируем начать тренировочный процесс на новом стадионе», — приводит слова Моцпана «РБ Спорт».

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Факел» встретился с московским «Динамо». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч закончился победой бело-голубых со счётом 3:1. Единственный гол в составе воронежского клуба забил нападающий Евгений Марков.

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