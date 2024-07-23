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Карсаков: Фернандесу не стоило переходить в «Зенит», теряя звание легенды ЦСКА

Карсаков: Фернандесу не стоило переходить в «Зенит», теряя звание легенды ЦСКА
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Бывший российский футболист Дмитрий Карсаков оценил решение защитника Марио Фернандеса перейти в «Зенит» прошлым летом. Сегодня, 23 июля, агент Фернандеса подтвердил появившуюся информацию, что игрок покинет санкт-петербургский клуб до конца этого месяца.

«Конечно, Марио не стоило переходить в «Зенит», теряя звание легенды ЦСКА. Коль человек сказал, что он никуда не пойдёт, кроме ЦСКА, то надо было сдерживать своё слово. Мне очень жалко, он столько сделал для ЦСКА, и дети, которых я тренировал, очень его любили, а также со стороны детей и болельщиков к нему было уважение. Поэтому зря он решился на такой переход», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Прошлым летом бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В минувшем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В этом сезоне футболист не появлялся на поле. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.

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