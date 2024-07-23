В ЛАСКе прокомментировали аренду защитника «Спартака» Тавареша

Управляющий директор австрийского ЛАСКа Радован Вуянович прокомментировал новость об аренде защитника «Спартака» Томаша Тавареша.

«Мы хотели укрепить позицию крайнего защитника и очень рады переходу Тавареша. Он именно тот, кого мы искали, неоднократно показывал свои навыки в европейских матчах. Мы убеждены, что Томаш будет продолжать прогрессировать, но уже в нашей команде», — приводит слова Вуяновича пресс‑служба ЛАСКа.

Сегодня, 23 июля, «Спартак» объявил о переходе правого защитника Томаша Тавареша в австрийский ЛАСК, где он проведёт ближайший сезон на правах аренды.

24-летний футболист перешёл в «Спартак» из «Бенфики» зимой 2023 года. За этот период он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.