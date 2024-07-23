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Олимпийский чемпион Лосев рассказал, нужны ли матчи сборной России в условиях изоляции

Олимпийский чемпион Лосев рассказал, нужны ли матчи сборной России в условиях изоляции
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Капитан «золотой» сборной СССР на Олимпиаде-1988, бывший защитник «Торпедо» и «Динамо» Виктор Лосев считает, что российской национальной команде необходимо играть товарищеские матчи в условиях изоляции.

— О целесообразности матчей с командами уровня Кыргызстана и Кубы есть разные мнения.
— Это неправильно. Сборная есть, и мы должны её поддерживать, учитывая бан. Ребята с удовольствием приезжают в команду и выкладываются. Не со всеми топами мы можем договориться, но это другой вопрос. В любом случае я с удовольствием смотрю на нашу сборную и переживаю за ребят. Наверное, футболисты тоже переживают, что не могут сыграть на высоком уровне и на таких больших турнирах, как чемпионат Европы, — сказал Лосев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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