Владислав Радимов: Осинькин в «Крыльях» опять со всем справится, но на это нужно время

Бывший полузащитник «Зенита» и «Крыльев Советов» Владислав Радимов поделился мнением об игре 1-го тура чемпионата России, в котором санкт-петербургский клуб разгромил самарский со счётом 4:0.

«Я думаю, что «Крылья» в этом туре оказались под впечатлением от прошлого года, когда они с «Зенитом» сыграли дома 1:1 в чемпионате, а ещё годом ранее обыграли их на своём поле в Кубке. И решили попробовать продолжить так же. Но потеря нескольких футболистов, тех же Салтыкова и Горшкова, не может не сказаться. И «Крыльям» потребуется некоторое время, чтобы привести всё к общему знаменателю. Осинькин с этим справится, но, повторюсь, нужно время. Он решил, что будет играть в тот футбол, который они исповедуют. И в данном случае они, конечно, нарвались на «Зенит». Потому что такому «Зениту» дать пространство – это самоубийство. Что показал ещё матч с «Краснодаром», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоялся 20 июля и прошёл на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов. В составе сине-бело-голубых голами отметились нападающий Максим Глушенков, оформивший дубль, форвард Матео Кассьерра и вингер Педро.

В следующем туре санкт-петербургский клуб встретится с казанским «Рубином». Противостояние состоится 27 июля. «Крылья Советов» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги проведут матч с «Ростовом». Игра пройдёт 26 июля.

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