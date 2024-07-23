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Виктор Лосев рассказал, какие премиальные получила сборная СССР после победы на ОИ-1988

Виктор Лосев рассказал, какие премиальные получила сборная СССР после победы на ОИ-1988
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Капитан «золотой» сборной СССР на Олимпиаде-1988, бывший защитник «Торпедо» и «Динамо» Виктор Лосев назвал сумму премиальных, которые игроки советской сборной получили после победы на Олимпийских играх в 1988-м.

«По $ 5000 мы получили ещё в Сеуле, а в Москве спорткомитет добавил по 12 тысяч рублей. По тем временам — неплохо», — сказал Лосев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На летних Олимпийских играх 1988 года сборная СССР выиграла 55 золотых, 31 серебряную и 46 бронзовых медалей, заняв уверенное первое место в общекомандном зачёте. Виктор Лосев после завершения профессиональной карьеры футболиста работал тренером. В частности, Лосев входил в тренерский штаб молодёжной сборной России.

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