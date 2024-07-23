Алдонин: Фернандес приходил в «Зенит» чтобы заработать больше денег

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением об уходе защитника «Зенита» Марио Фернандеса из санкт-петербургского клуба.

«Фернандес — игрок «Зенита». Были времена, когда он играл в ЦСКА. Лучше спросить у него, обидно ли, что так всё закончилось. Это философский вопрос. Марио приходил в «Зенит» зарабатывать. Предложение от клуба было связано с возможностью заработать больше денег», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

33-летний защитник выступал в составе ЦСКА с 2012 по 2022 год. За этот период он принял участие в 327 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 47 результативными передачами.

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