12 игроков «Челси» могут покинуть клуб этим летом — Скира
12 футболистов лондонского «Челси» могут покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).
Список футболистов, по информации источника, выглядит следующим образом:
- Кепа Аррисабалага (голкипер);
- Джордже Петрович (голкипер);
- Гэбриел Слонина (голкипер);
- Бенджамин Чилуэлл (защитник);
- Трево Чалоба (защитник);
- Маланг Сарр (защитник);
- Чезаре Казадей (полузащитник);
- Андрей Сантос (полузащитник);
- Рахим Стерлинг (нападающий);
- Датро Фофана (нападающий);
- Ромелу Лукаку (нападающий);
- Армандо Броя (нападающий).
Указанные выше футболисты покинут клуб, поскольку не входят в планы нового главного тренера «аристократов» Энцо Марески. В отношении нескольких игроков уже появляется информация об их будущих командах. Например, ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что Сарр перейдёт в «Ланс».
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