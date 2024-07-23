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Олимпийский чемпион Виктор Лосев: я бы не смог жить не в России

Олимпийский чемпион Виктор Лосев: я бы не смог жить не в России
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Капитан «золотой» сборной СССР на Олимпиаде-1988, бывший защитник «Торпедо» и «Динамо» Виктор Лосев заявил, что не смог бы жить не в России.

«Я бы не смог. Даже не представляю себе этого. У нас Юра Савичев так и остался жить в Европе и многие другие. Сергей Кирьяков тоже жил там какое-то время, но вернулся», — сказал Лосев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Виктор Лосев – воспитанник муромской юношеской команды «Локомотив». Начинал играть в 1976 году за «Торпедо» (Владимир). В 1979-м приглашён в московское «Торпедо». В 1981–1985 годах играл за «Факел» из Воронежа. С 1986 года — в составе клуба «Динамо» Москва. Он завершил свою профессиональную футбольную карьеру в 1992 году.

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