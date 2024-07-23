БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лосев: не хотелось бы, чтобы золотые медали вешали на команду за 3-4 тура до финиша РПЛ

Лосев: не хотелось бы, чтобы золотые медали вешали на команду за 3-4 тура до финиша РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «золотой» сборной СССР на Олимпиаде-1988, бывший защитник «Торпедо» и «Динамо» Виктор Лосев рассказал об ожиданиях от нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Хотелось бы, чтобы такие чемпионаты проходили регулярно, а не за три-четыре тура до конца золотые медали на команду вешали. Конечно, фаворитом снова будет «Зенит». Мы видим, как они усилились. Думаю, они больше не хотят ставить себя в зависимость от результатов других команд. С «Зенитом» будет тяжело бороться», — сказал Лосев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

Материалы по теме
«На премию с Игр купил дублёнку жене». Где сейчас капитан последней «золотой» сборной СССР
Эксклюзив
«На премию с Игр купил дублёнку жене». Где сейчас капитан последней «золотой» сборной СССР

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android