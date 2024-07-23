Лосев: не хотелось бы, чтобы золотые медали вешали на команду за 3-4 тура до финиша РПЛ

Капитан «золотой» сборной СССР на Олимпиаде-1988, бывший защитник «Торпедо» и «Динамо» Виктор Лосев рассказал об ожиданиях от нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Хотелось бы, чтобы такие чемпионаты проходили регулярно, а не за три-четыре тура до конца золотые медали на команду вешали. Конечно, фаворитом снова будет «Зенит». Мы видим, как они усилились. Думаю, они больше не хотят ставить себя в зависимость от результатов других команд. С «Зенитом» будет тяжело бороться», — сказал Лосев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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