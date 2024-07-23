Капитан сборной СССР на Олимпиаде-1988 рассказал, на что потратил премию за чемпионство

Капитан «золотой» сборной СССР на Олимпиаде-1988, бывший защитник «Торпедо» и «Динамо» Виктор Лосев ответил на вопрос, на что он потратил премию за победу на Олимпийских играх.

«Купил дублёнку жене — еле хватило (смеётся). Сейчас квартиры дают, BMW дарят. Знаю, что баскетболисты тогда получили в два раза меньше», — сказал Лосев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в финале футбольного турнира на Олимпийских играх — 1988 сборная СССР встречалась с бразильской национальной командой. СССР победил соперника со счётом 2:1. В составе советской команды голами отметились полузащитник Игорь Добровольский и нападающий Юрий Савичев. Единственный гол сборной Бразилии забил форвард Ромарио.

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