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«Атлетико Паранаэнсе» отклонил предложение ЦСКА на € 5 млн о трансфере опорного хавбека

«Атлетико Паранаэнсе» отклонил предложение ЦСКА на € 5 млн о трансфере опорного хавбека
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Московский ЦСКА предложил «Атлетико Паранаэнсе» € 5 млн за покупку 26-летнего опорного полузащитника Эрика, однако оно было отклонено бразильским клубом. Об этом сообщает Mercado da bola со ссылкой на журналиста Винисиуса Фурлана в соцсети Х (ранее Twitter).

Эрик выступает в составе «Атлетико Паранаэнсе» с января 2019 года. За этот период он принял участие в 240 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 11 результативными передачами. В 2024 году полузащитник сыграл 37 матчей во всех соревнованиях (три гола и один ассист). Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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