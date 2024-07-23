Генич рассказал о «шикарнейшем предложении» от Первого канала перед ЧМ-2018

Известный футбольный комментатор Константин Генич вспомнил о солидном предложении Первого канала перед ЧМ-2018.

– Перед чемпионатом мира в России было просто шикарнейшее предложение от Первого канала. Шикарнейшее, да… У меня уже была хорошая зарплата на «Матче», и Первый канал её как бы увеличивал вдвое.

– Ничего себе.

– Причём, знаете, при разговоре… Как там было сказано: «Константин, я думаю, что нет смысла обсуждать финансовые условия, потому что мы знаем, сколько вы получаете на «Матче», мы эту сумму и будем платить». И называют сумму: «Вы же столько получаете?» Я говорю: «Да».

– А там?

– А там вообще, даже близко нет. Ну, – говорю, – хорошо.

– Ну это больше миллиона рублей?

– Ну, близко.

– Близко к миллиону рублей?

– Да, – сказал Генич в интервью YouTube-каналу «За деньги».