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Генич рассказал о «шикарнейшем предложении» от Первого канала перед ЧМ-2018

Генич рассказал о «шикарнейшем предложении» от Первого канала перед ЧМ-2018
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Известный футбольный комментатор Константин Генич вспомнил о солидном предложении Первого канала перед ЧМ-2018.

– Перед чемпионатом мира в России было просто шикарнейшее предложение от Первого канала. Шикарнейшее, да… У меня уже была хорошая зарплата на «Матче», и Первый канал её как бы увеличивал вдвое.

– Ничего себе.
– Причём, знаете, при разговоре… Как там было сказано: «Константин, я думаю, что нет смысла обсуждать финансовые условия, потому что мы знаем, сколько вы получаете на «Матче», мы эту сумму и будем платить». И называют сумму: «Вы же столько получаете?» Я говорю: «Да».

– А там?
– А там вообще, даже близко нет. Ну, – говорю, – хорошо.

– Ну это больше миллиона рублей?
– Ну, близко.

– Близко к миллиону рублей?
– Да, – сказал Генич в интервью YouTube-каналу «За деньги».

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