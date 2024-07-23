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«Ювентус» заинтересован в приобретении нападающего «Боруссии» Д Карима Адейеми

«Ювентус» заинтересован в приобретении нападающего «Боруссии» Д Карима Адейеми
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Туринский «Ювентус» намерен приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Карима Адейеми. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, спортивный директор туринцев Кристиано Джунтоли встретился с окружением игрока и сообщил об интересе со стороны «Ювентуса». Сообщается, что игрок не против перехода в итальянский клуб. Сумма возможного трансфера может составить € 40–45 млн.

Адейеми перешёл в «Боруссию» Д из австрийского «РБ Зальцбург». В прошлом сезоне футболист сыграл 45 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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