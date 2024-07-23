Экс-игрок «Оренбурга» Обухов: были варианты за границей, но я их не рассматривал

Бывший нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов ответил на вопросы, где он может продолжить карьеру.

— Сейчас есть какие-то варианты?

— Варианты есть. Но они меня не устраивают.

— Они не в РПЛ?

— Не в этом дело. Не хочу пока говорить, вдруг клубы как-то не так отнесутся к моим словам. Не хочу далеко уезжать от семьи.

— О загранице не думали?

— Нет. Варианты были. Но я их не рассматриваю, — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

32-летний футболист выступал в составе «Оренбурга» с января 2022 года. За этот период он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и одной результативной передачей. С 1 июля 2024 года Обухов находится без клуба. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

До «Оренбурга» Обухов также играл за «Кубань», «Тамбов», «Спартак-2» и другие российские команды.

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