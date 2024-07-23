Владислав Радимов: уход Вендела не может не стать проблемой для «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался на тему возможного ухода 26-летнего хавбека Вендела из санкт-петербургского клуба. Ранее в СМИ появлялась информация, что бразильский футболист близок к переходу в «Галатасарай» за сумму в € 17 млн.

«Здесь не может не быть проблемы, если Вендел уйдёт. Вспомним хотя бы уход Малкома и Кузяева, и сколько «Зениту» потребовалось времени, весь чемпионат команду лихорадило. С Венделом то же самое. И даже если на его место придёт кто-то равноценный, с хорошими качествами, ему всё равно потребуется время привыкнуть к партнёрам.

Может ли его заменить кто-нибудь из нынешнего состава «Зенита»? Безусловно, кто-то получит свой шанс. Но такого, как Вендел, в «Зените» нет, он выводит мяч со своей половины за счёт дриблинга и ведения – другого такого игрока я в РПЛ не вижу. Это как Родри в сборной Испании, хотя, конечно, до него бразилец немного недотягивает», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Бразильский футболист выступает в составе сине-бело-голубых с осени 2020 года. За этот период он принял участие в 125 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 27 результативными передачами. В минувшем сезоне Вендел провёл 35 игр в составе «Зенита» во всех соревнованиях, где он забил четыре гола и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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