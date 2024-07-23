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Станкович объявил футболистам «Спартака» об уходе Соболева — источник

Станкович объявил футболистам «Спартака» об уходе Соболева — источник
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объявил игрокам об уходе из команды нападающего Александра Соболева. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию перехода Соболева.

В нынешнем сезоне Александр Соболев успел провести один матч в составе красно-белых в рамках РПЛ. Российский форвард не отметился результативными действиями.

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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