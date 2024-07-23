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Кучаев назвал отличие Карпина от других тренеров в его карьере

Кучаев назвал отличие Карпина от других тренеров в его карьере
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Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев рассказал, чем главный тренер команды Валерий Карпин отличается от других специалистов в карьере игрока.

«Карпин, наверное, более детально разбирает каждые моменты в игре. Относительно того, где и как расположен мяч, где мы должны располагаться, как действовать, взаимодействовать.

Много всего такого, Карпин достаточно точно всё это объясняет», — приводит слова Кучаева «РБ Спорт».

В своей карьере Кучаев выступал под руководством таких тренеров, как Владимир Федотов, Виктор Гончаренко.

Константин является воспитанником ЦСКА, прошёл путь от академии до основной команды. За армейский клуб 26-летний полузащитник сыграл 153 матча, забил 11 мячей и отдал 15 голевых передач.

В «Ростов» Кучаев перешёл в июле 2024 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает полузащитника € 2 млн.

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