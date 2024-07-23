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«Ювентус» опубликовал трогательное фото новичка Кефрена Тюрама с отцом Лилианом

«Ювентус» опубликовал трогательное фото новичка Кефрена Тюрама с отцом Лилианом
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«Ювентус» опубликовал фото, на котором бывший игрок клуба Лилиан Тюрам держит на руках своего сына и новичка туринцев Кефрена Тюрам-Юльена.

Фото: ФК «Ювентус»

«От одного поколения к следующему», — указал «Ювентус» в подписи к фото в одной из социальных сетей.

Тюрам-Юльен выступал за «Ниццу» с 2019 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за французов 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей

Отец игрока Лилиан Тюрам выступал за «Ювентус» с 2001 по 2006 год и сыграл за клуб 144 матча. Брат футболиста Маркус играет за соперника клуба — «Интер». В прошедшем сезоне он стал чемпионом Италии в составе команды, проведя за клуб 46 матчей, забив 15 голов и отметившись 14 результативными передачами.

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