«Интерес есть». Президент «Торино» высказался о потенциальном переходе Илича в «Зенит»

Президент «Торино» Урбано Кайро ответил на вопрос о возможном переходе 23-летнего атакующего полузащитника туринского клуба Ивана Илича в «Зенит».

«Буду рад, если он останется. Илич — талантливый и большой игрок. Интерес есть, но мы думаем об Иличе как о футболисте, который останется с нами. Дело не только в «Зените», — приводит слова Кайро Mozzart Sport.

Ранее появлялась информация, что санкт-петербургский клуб предложил «Торино» € 25 млн за трансфер Илича. Подчёркивалось, что заработная плата 23-летнего футболиста в «Зените» может составить € 3 млн в год.

В минувшем сезоне Серии А сербский полузащитник принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Илича с туринцами рассчитано до 30 июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского футболиста в € 18 млн.

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