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Видео: Матвея Сафонова с гематомой на лице заметили во Франции

Видео: Матвея Сафонова с гематомой на лице заметили во Франции
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Голкипера «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова с гематомой на лице заметили во Франции. В Сети появилось видео, как вратарь остановился на машине, чтобы раздать автографы болельщикам. На кадрах заметны швы над глазом футболиста.

14 июня текущего года французский «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2029 года.

Напомним, 25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным статусного интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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