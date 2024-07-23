Видео: Матвея Сафонова с гематомой на лице заметили во Франции

Голкипера «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова с гематомой на лице заметили во Франции. В Сети появилось видео, как вратарь остановился на машине, чтобы раздать автографы болельщикам. На кадрах заметны швы над глазом футболиста.

14 июня текущего года французский «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2029 года.

Напомним, 25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным статусного интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.