«Манчестер Юнайтед» заинтересован в защитнике «Баварии» Мазрауи — Sky Sport Germany

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«Манчестер Юнайтед» проявляет заинтересованность в 26-летнем правом защитнике «Баварии» Нуссайре Мазрауи. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, конкуренцию «красным дьяволам» в борьбе за марокканского футболиста составит «Вест Хэм Юнайтед».

Изначально «Бавария» намеревалась продать Мазрауи за € 30 млн. Однако на текущий момент готова снизить цену до € 20-25 млн.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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