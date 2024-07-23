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УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении Родри и Мораты по четырём пунктам

УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении Родри и Мораты по четырём пунктам
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное производство в отношении игроков сборной Испании Родри и Альваро Мораты, которые во время празднования победы «Фурия Роха» на чемпионате Европы — 2024 скандировали «Гибралтар — испанский». Об этом информирует сайт УЕФА.

Родри и Мората обвиняются в нарушении четырёх пунктов Дисциплинарного регламента УЕФА:

1. Нарушение общих правил поведения.

2. Нарушение основных правил достойного поведения.

3. Использование спортивных мероприятий для заявлений неспортивного характера.

4. Нанесение ущерба репутации футбола и УЕФА.

В заявлении УЕФА отмечается, что контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА примет решение по этому вопросу в надлежащее время.

Церемония празднования победы испанской национальной команды на Евро-2024 состоялась 15 июля и прошла в Мадриде.

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