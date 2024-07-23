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Стало известно, кто нанёс гематому Матвею Сафонову в Париже

Стало известно, кто нанёс гематому Матвею Сафонову в Париже
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Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов получил травму во время столкновения со своим одноклубником. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По сведениям источника, гематому Сафонов получил во время вчерашней тренировки. Один из полузащитников парижан боролся за верховой мяч и локтём случайно ударил вратаря в глаз.

Ранее Сафонова с гематомой на лице заметили во Франции. В Сети появилось видео, как вратарь остановился на машине, чтобы раздать автографы болельщикам. На кадрах заметны швы над глазом футболиста.

Напомним, 14 июня текущего года французский «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея из «Краснодара». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2029 года. 25-летний Матвей является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным статусного интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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