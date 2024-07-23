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Игорь Зазулин объяснил высокую результативность Максима Глушенкова в «Зените»

Игорь Зазулин объяснил высокую результативность Максима Глушенкова в «Зените»
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Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин объяснил результативность нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова в новом сезоне.

«Максим и прошлый сезон провёл очень ударно, но всё-таки в «Зените» проще набирать результатные действия, чем в том же «Локомотиве», за счёт более мастеровитых партнёров по команде», — приводит слова Зазулина Legalbet.

24-летний Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1». В текущем сезоне Глушенков принял участие в двух официальных матчах петербургского клуба, в которых записал на свой счёт четыре забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 11 млн.

В прошлом сезоне РПЛ, выступая за московский «Локомотив», Глушенков стал лучшим ассистентом турнира.

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