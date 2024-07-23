«Сити» готов заплатить £ 68 млн за Эберечи Эзе, в котором видит замену Де Брёйне — Mirror

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с покупкой 26-летнего атакующего полузащитника «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе, в котором «горожане» видят замену хавбеку Кевину Де Брёйне, ставшему объектом интереса со стороны клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, чемпионы Англии готовы заплатить «Кристал Пэлас» £ 68 млн (€ 80 млн) за покупку Эзе. Подчёркивается, что интерес к футболисту также проявляет лондонский «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне Эзе принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме В Англии подтвердили, что Де Брёйне согласился на переход в «Аль-Иттихад»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: