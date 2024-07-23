Девушка Сафонова отреагировала на новость, что Матвею разбили лицо в Париже

Марина Кондратюк, девушка вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, прокомментировала слухи, что российскому голкиперу могли разбить лицо и порвать футболку в Париже.

«Для всех, кто любит читать новости: Матвею на тренировке разбили бровь. Он жив, здоров и прекрасно себя чувствует. Футболку не порвали, она изначально была с разрезами», – написала девушка в телеграм-канале, прикрепив смеющиеся эмодзи.

Ранее Сафонова с гематомой на лице заметили во Франции. В Сети появилось видео, как вратарь остановился на машине, чтобы раздать автографы болельщикам. На кадрах заметны швы над глазом футболиста.

Напомним, 14 июня текущего года французский «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея из «Краснодара». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2029 года. 25-летний Матвей является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным статусного интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.