Защитник «Факела» Брызгалов рассказал о своих планах после завершения карьеры игрока

Бывший игрок «Спартака», а ныне защитник «Факела» Сергей Брызгалов сказал, что после завершения футбольной карьеры планирует остаться в этой сфере, но в другом качестве.

«У меня контракт с «Факелом» до конца этого сезона, посмотрим, что и как будет дальше. Чем планирую заниматься после завершения карьеры? Когда этот момент наступит, тогда и буду думать об этом, но, конечно, хотелось бы остаться в футболе. В каком статусе — пока не знаю», — приводит слова Брызгалова Legalbet.

31-летний Брызгалов является футболистом «Факела» с лета 2023 года. Его действующее соглашение с клубом из Воронежа рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 300 тыс. В нынешнем сезоне российский футболист принял участие в одном официальном матче, в котором получил красную карточку.