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Зарема Салихова: больно смотреть, как складываются карьеры парней «Спартака» Федуна

Зарема Салихова: больно смотреть, как складываются карьеры парней «Спартака» Федуна
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Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на решение красно-белых отстранить нападающего Александра Соболева от тренировок с командой.

— Грамотное ли решение отстранить Соболева от тренировок со «Спартаком»?
— У них вообще на протяжение двух лет очень грамотно всё строится, начиная с назначения Эшуорта. Могут быть собой довольны: от «Спартака» Федуна, занявшего серебро, феерившего в Лиге Европы и взявшего Кубок, ничего не осталось. Есть ещё несколько игроков той поры, но это только фамилии на футболках: физически, а главное — ментально, это другие игроки. Мне больно смотреть на то, как складываются карьеры у этих парней, — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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