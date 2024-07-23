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Стало известно, когда мадридский «Атлетико» официально объявит о трансфере Довбика

Стало известно, когда мадридский «Атлетико» официально объявит о трансфере Довбика
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Мадридский «Атлетико» официально объявит о переходе нападающего Артёма Довбика, на текущий момент выступающего в составе «Жироны», в ближайшие часы. Об этом сообщает журналист Алекс Луна в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в крайнем случае мадридский клуб объявит о трансфере 27-летнего нападающего между 25 и 26 июлем, однако вероятность этого оценивается как низкая.

В минувшем сезоне Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, где отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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