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Камоцци: отстранение Соболева — конец его истории в «Спартаке»

Камоцци: отстранение Соболева — конец его истории в «Спартаке»
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Франко Камоцци, бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал отстранение нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок с основной командой.

«Я думаю, что отстранение Соболева от тренировок с первой командой — это конец его истории в «Спартаке», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию перехода Соболева.

В нынешнем сезоне Александр Соболев успел провести один матч в составе красно-белых в рамках РПЛ. Российский форвард не отметился результативными действиями.

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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