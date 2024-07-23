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Марио Фернандес отказался от зарплаты € 1,3-1,5 млн в «Зените» — источник

Марио Фернандес отказался от зарплаты € 1,3-1,5 млн в «Зените» — источник
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«Зенит» предлагал защитнику Марио Фернандесу активировать опцию автоматического продления соглашения. Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, клуб настаивал на снижении зарплаты с € 2 млн до € 1,3-1,5 млн в год. Такой вариант не устроил игрока.

Ранее футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника Марио Фернандеса, подтвердил информацию, что его клиент не договорился о продлении контракта с «Зенитом» и покинет клуб из Санкт-Петербурга.

Напомним, к «Зениту» 33-летний Марио Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В минувшем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.

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