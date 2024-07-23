«Реал» — первый футбольный клуб в истории, чей доход за сезон превысил € 1 млрд

Мадридский «Реал» стал первым футбольным клубом в истории, доход которого за сезон превысил € 1 млрд. Об этом информирует официальный сайт «сливочных».

Как сообщает источник, за сезон-2023/2024 «Королевский клуб» заработал € 1,073 млрд. При этом в сезоне-2022/2023 доход мадридского «Реала» составил € 843 млн.

Напомним, по итогам минувшего сезона испанский гранд выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу. В финале главного европейского клубного турнира «сливочные» победили дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Голами отметились правый защитник Даниэль Карвахаль и крайний нападающий Винисиус Жуниор. В чемпионате Испании «Реал» занял первое место, набрав 95 очков.

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