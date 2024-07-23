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В «Зените» объяснили, почему не продлили контракт с Марио Фернандесом

В «Зените» объяснили, почему не продлили контракт с Марио Фернандесом
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, почему клуб не стал продлевать контракт с защитником Марио Фернандесом.

«После перенесённой операции, несмотря на желание и все усилия Марио на тяжёлых тренировках, показанной полной самоотдачи и работы в общей группе, стало ясно, что Фернандесу не удаётся вернуться на свой уровень.

Поэтому принято совместное согласованное решение о непродлении контракта. Желаем Марио здоровья и семейного счастья! Двери «Зенита» всегда будут открыты для него», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, к «Зениту» 33-летний Марио Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В минувшем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.

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