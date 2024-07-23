«Это происки Переса». Глава Ла Лиги отреагировал на своё возможное отстранение

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал то обстоятельство, что Спортивный административный суд (TAD) открыл дисциплинарное дело в его отношении. Ранее в СМИ появлялась информация, что соответствующая жалоба была подана президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом.

«Я не собираюсь быть отстранённым. Предстоит долгий путь. Дело было возбуждено, но я надеюсь, что спустя время мне удастся его выиграть. Это происки президента «Реала» Флорентино Переса. Поскольку ему не удалось убедить ни клубы в Испании, ни клубы в Европы в проекте Суперлиги, он пытается вывести из дела демократически избранного президента Ла Лиги, которым я и являюсь», — сказал Тебас в видео, выложенном в его аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщало испанское издание AS, Перес подал жалобу на Переса в связи с возможными нарушениями при созыве ассамблеи Ла Лиги по вопросу соглашения с инвестиционным фондом CVC.

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