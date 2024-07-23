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Защитник «Зенита» Родригао может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Защитник «Зенита» Родригао может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
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Центральный защитник петербургского «Зенита» Родригао может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Ariyadiyah.

По сведениям источника, клуб «Аль-Охдуд» из Саудовской Аравии ведёт переговоры с «Зенитом» по трансферу Родригао. Отмечается, что официальные лица «Аль-Охдуда» охарактеризовали ход переговоров как «хороший».

У защитника действует контракт с российским клубом, срок которого истекает летом следующего года, с возможностью продления его ещё на один год.

Напомним, 28-летний Родригао перешёл в петербургский «Зенит» летом 2022 года из российского «Сочи». В нынешнем сезоне защитник успел принять участие в одном матче. Бразильский футболист сине-бело-голубых отметился одним голом.

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