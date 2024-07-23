Титов — о Соболеве: очередной трансфер не в нашу пользу

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о потенциальном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Не очень хорошая тема, если брать спартаковцев. Для меня это вообще непонятная ситуация, почему люди уходят из «Спартака» в «Зенит», ЦСКА. Хотя в ЦСКА, по-моему, таких трансферов не было.

Конечно, переживаю. С Сашкой мы работали вместе в «Енисее». Хороший парень, неплохой футболист. Надо задавать вопросы агенту и тренерскому штабу, почему так происходит. Мне это немножко непонятно. Скажем так, что это нонсенс. Если у Саши будет всё хорошо, будет забивать и отдавать, то дай бог, чтобы у него всё было так, как пожелает. А нашим болельщикам спартаковским могу сказать одно: очередной трансфер, который не в нашу пользу», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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