Сергей Ташуев объяснил, почему завидует Валерию Карпину

Бывший главный тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от выступления «Ростова» в новом сезоне.

«Завидую Карпину белой завистью! Семь лет работы в одном клубе – то, о чём я мечтаю. Это и есть стабильность. Игра команды практически не меняется. Не жду от «Ростова» ничего нового, там все чётко и ясно. Уровень взаимодействия между футболистами очень высокий», – приводит слова Ташуева Metaratings.

Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года. Под руководством тренера команда провела более 200 матчей. Лучшим достижением ростовского клуба за этот период является четвёртое место в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.

Напомним, в стартовом туре нового сезона Российской Премьер-Лиги ростовчане дома сыграли с московским ЦСКА. Встреча завершилась ничейным результатом – 0:0.