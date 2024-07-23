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«Реал» не намерен больше подписывать игроков летом, за исключением одного защитника — AS

«Реал» не намерен больше подписывать игроков летом, за исключением одного защитника — AS
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Спортивный департамент мадридского «Реала» не планирует больше приобретать футболистов нынешним летом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «сливочные» могут подписать одного недорого центрального защитника, но только при условии, если они найдут максимально подходящего футболиста для них. Подчёркивается, что «Королевский клуб» может начать выступать в новом сезоне, имея в своём распоряжении 22 игрока, с которыми ему нужно будет бороться за семь трофеев.

Нынешним летом испанский гранд подписал контракт с нападающим Килианом Мбаппе. Также состав команды пополнит форвард Эндрик, трансфер которого был объявлен ранее.

По итогам минувшего сезона испанский гранд выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу. В финале главного европейского клубного турнира «сливочные» победили дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Голами отметились правый защитник Даниэль Карвахаль и крайний нападающий Винисиус Жуниор. В чемпионате Испании «Реал» занял первое место, набрав 95 очков.

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