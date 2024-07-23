Маркес сделал заявление после своего ухода из «Барселоны»

Рафаэль Маркес прокомментировал свой уход с поста главного тренера резервной команды «Барселоны».

«Я провёл много дней, анализируя решение принять новый вызов. Мне было очень трудно принять решение покинуть «Барсу Атлетик» и взять на себя новые обязательства.

Мне никогда в жизни не нравилось находиться в зоне комфорта. Я всегда стремлюсь к развитию, и эти два года в «Барсе Атлетик» помогли мне понять, что есть страсть и идея, которые я должен продолжать оттачивать упорным трудом.

Я благодарен за прекрасную возможность, которую предоставила мне «Барселона». Обращаясь к президенту Жоану Лапорте, руководителям, персоналу, игрокам и работникам клуба, я надеюсь, что достиг поставленных целей и ожиданий. Как это уже случалось во время моего пребывания в клубе в качестве игрока, я надеюсь, что это снова не прощание, а до скорой встречи», – написал Маркес в одной из социальных сетей.

Ранее стало известно, что Маркес продолжит работу в тренерском штабе сборной Мексики.