Нападающий «Факела» Марков назвал лучшего, по его мнению, форварда в РПЛ

Нападающий «Факела» Евгений Марков назвал игрока «Краснодара» и сборной Колумбии Джона Кордобу лучшим форвардом в Российской Премьер-Лиге.

«Кого бы назвал лучшим форвардом РПЛ? На сегодняшний день по всем компонентам это Кордоба. Среди молодых ещё бы выделил Тюкавина. У нас сейчас не так много российских футболистов, которые показывают действительно качественный уровень игры, но Костя — один из таких», — приводит слова Маркова Legalbet.

Напомним, в прошлом сезоне 31-летний нападающий провёл 27 матчей в чемпионате России, отметившись 15 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.